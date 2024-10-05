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Rıza Çalımbay'dan Trabzonspor maçı sonrası itiraf: "Oyuncularımıza dedik ama..."

Rıza Çalımbay'dan Trabzonspor maçı sonrası itiraf: "Oyuncularımıza dedik ama..."

21:425/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
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Rıza Çalımbay
Rıza Çalımbay

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor beraberliği sonrası konuştu. Çalımbay, "Pozisyonlarımız vardı, maalesef atamadık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Trabzonspor'u incelediğimizde, golleri duran topla olmuştu, dikkat etmemiz lazım dedik ama öyle gol yedik." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından teknik direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Teknik direktör Rıza Çalımbay şöyle konuştu:
'Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız'

"Maçın başından sonuna kadar takımım hiçbir zaman oyunu bırakmadı. Herkes elinden gelen gayreti gösterdi. Pozisyonlarımız vardı, maalesef atamadık. Biraz daha çalışmamız gerekiyor. Arayı daha iyi şekilde değerlendireceğiz. Hatalarımızı düzeltmeye çalışacağız. Takımımı tebrik ediyorum, çok iyi mücadele ettiler."


'Elimize fırsatlar geçti'

"Hatalarımız da oldu, o golleri yememek gerekiyor. Oyuncularımıza da söyledik, Trabzonspor'u incelediğimizde, golleri duran topla olmuştu, dikkat etmemiz lazım dedik ama öyle gol yedik. Kazanabilirdik, elimize fırsatlar geçti. Biraz daha üstüne koyarsak, devrede transferlerimiz tamam olursa mutlaka daha iyi yerlere geleceğiz."




#Rıza Çalımbay
#Hatayspor
#Trabzonspor

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