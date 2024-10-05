Yeni Şafak
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mersin'de kazanan çıkmadı: Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile berabere kaldı |ÖZET

Mersin'de kazanan çıkmadı: Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile berabere kaldı |ÖZET

20:545/10/2024, Cumartesi
G: 5/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Trabzonspor iki puan bıraktı.
Trabzonspor iki puan bıraktı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavililerin golünü 48. dakikada Simon Banza atarken Hatayspor'un golü 14. dakikada Görkem Sağlam'ın ayağından geldi. Hatayspor - Trabzonspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 8. hafta karşılaşmasında Trabzonspor deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.


Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


Karşılaşmada goller 14. dakikada Görkem Sağlam ve 48. dakikada Simon Banza'dan geldi.


Trabzonspor, Süper Lig’de bu sezon 6. beraberliğini alırken yenilgi yüzü görmedi.


Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 9 yaparak 9. sıraya yükseldi. Hatayspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı.


Bordo-mavililerde Denswil, Cihan Çanak, Savic, Umut Bozok, Enis Destan, Hüseyin Türkmen, Batagov, Ozan Tufan, Nwakaeme ve Serkan Asan'ın sakatlıkları nedeniyle forma giyemedi.


HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


HATAYSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Hatayspor - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Trabzonspor
#Hatayspor
#Trendyol Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ arsa satışı 2024 ne zaman, başvuru tarihi açıklandı mı? TOKİ arsa satışı açık artırma hangi illerde, başvuru şartları neler?