Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada kendi kalesine M'Bakata, 84. dakikada Olawoyin ve 90+7. dakikada Zeqiri kaydetti.
Gaziantep FK'nın tek golü 54. dakikada Sorescu'dan geldi.
Karadeniz ekibinde Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Antep ekibi ise 31 puanda kaldı.