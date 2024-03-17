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Spor

Rizespor-Gaziantep FK 3-1

Çaykur Rizespor, geriye düştüğü maçta Gaziantep Futbol Kulübü'nü mağlup etmeyi başardı. Rizespor-Gaziantep FK maç özetine haberimiz içerisinde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz.

15:31 - 17/03/2024 Pazar
Güncelleme: 15:32 - 17/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Minchev ile Djilobodji'nin hava topu mücadelesi
Minchev ile Djilobodji'nin hava topu mücadelesi

Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.


Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada kendi kalesine M'Bakata, 84. dakikada Olawoyin ve 90+7. dakikada Zeqiri kaydetti.


Gaziantep FK'nın tek golü 54. dakikada Sorescu'dan geldi.


Karadeniz ekibinde Shelvey, 71. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.


Rizespor, bu galibiyetin ardından puanını 42'ye yükseltti. Antep ekibi ise 31 puanda kaldı.


Rizespor 2-1 Gaziantep FK maç özetini izlemek için




#Süper Lig
#Rizespor
#Gaziantep FK
27 dakika önce
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