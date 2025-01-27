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Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

Rizespor'da Fenerbahçe mesaisi başladı

16:3427/01/2025, Pazartesi
AA
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Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 2 Şubat Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Ligde son maçta konuk ettiği Adana Demirspor'u 3-2 yenen yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Fenerbahçe maçının ilk çalışmasını gerçekleştirdi.


Topa sahip olma ve dayanıklılık parkuru çalışan futbolcular, antrenmanı çift kale maç ile tamamlandı. Tedavisi devam eden Eray Korkmaz ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.






#Çaykur Rizespor
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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