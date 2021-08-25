Sahanın zemini güreşlerde bozuldu, maçın oynanacağı stat değişti

TFF 1'inci Lig ekibi Denizlispor'da Denizli Atatürk Stadı'nda zeminde yaşanan bozulma nedeniyle bu hafta 29 Ağustos Pazar günü Ankaragücü ile iç sahada yapılacak mücadelenin Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.
Portatif tribün nedeniyle çimler kurudu
Türkiye'de örnek sahalar arasında gösterilen Denizli Atatürk Stadı'nda 22 Ağustos'ta düzenlenen yağlı güreşler, stat zeminini olumsuz etkiledi. Sahaya yerleştirilen portatif tribün nedeniyle saha zeminin birçok bölgesinde çimler kurudu. Zeminde meydana gelen bozulma yüzünden saha bakıma girdi. Ligin 3'üncü haftasında Denizlispor'un Ankaragücü'yle yapacağı maç bu nedenle Antalya'ya alındı.
- Yeşil-siyahlı ekibin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "29 Ağustos Pazar günü saat 21.45'de Ankaragücü ile karşılaşacağımız karşılaşma Denizli Atatürk Stadyumu'nun bakımda olması sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacaktır. Bilindiği üzere her sezon milli maç takvimine göre yenilenen zeminimiz, bu sezonda milli maç arasına denk gelecek şekilde yenilenmeye başlamıştır. Yenileme çalışmaları ile stadımızın diğer eksiklerinin giderilmesi sırasında oluşacak tüm masraflar ve ayrıca kulübümüzün Antalya'da oynayacağı Ankaragücü karşılaşmasının tüm giderleri Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki tarafından karşılanacaktır. Yapılacak olan tüm işlemler ile ilgili kulübümüz herhangi bedel ödemeyecektir" denildi.
📢 KAMUOYUNUN BİLGİSİNE#Denizlispor pic.twitter.com/n1bfgTnUnH
📢 KAMUOYUNUN BİLGİSİNE#Denizlispor pic.twitter.com/n1bfgTnUnH— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor) August 24, 2021