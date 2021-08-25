Sahanın zemini güreşlerde bozuldu, maçın oynanacağı stat değişti Türkiye'de örnek olarak gösterilen sahalar arasında yer alan Denizli Atatürk Stadı, güreş müsabakalarında bozuldu. Bu yüzden Ankaragücü ile oynanacak olan iç saha maçı Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda yapılacak.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 10:56 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 11:01 DHA