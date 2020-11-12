Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız

TFF 2. Lig'de mücadele veren Sakaryaspor 9. hafta karşılaşmasında sahasında ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarlar maç sonunda oyunculara büyük tepki gösterdi.
Çıkarın formayı
6-2'lik sonuç sonrası sinirlerine hakim olamayan öfkeli taraftarlar, futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken bazıları da taraftarları haklı buldu.
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