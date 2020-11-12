2.LİG

Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız

2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Sakaryaspor, 9. hafta mücadelesinde Bodrumspor'a sahasında 6-2 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası sinirlerine hakim olamayan bir grup taraftar oyuncuları tribüne çağırarak tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bir üst lige çıkma mücadelesi veren Sakaryaspor, ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor'a kendi evinde 6-2 mağlup oldu.

Bir üst lige çıkma mücadelesi veren Sakaryaspor, ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor'a kendi evinde 6-2 mağlup oldu.

Fotoğraf: Yeni Şafak

TFF 2. Lig'de mücadele veren Sakaryaspor 9. hafta karşılaşmasında sahasında ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarlar maç sonunda oyunculara büyük tepki gösterdi.

Çıkarın formayı

6-2'lik sonuç sonrası sinirlerine hakim olamayan öfkeli taraftarlar, futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken bazıları da taraftarları haklı buldu.

Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları
Yeni Şafak

Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları

Sakaryasporlu bir grup taraftar iç sahada kaybedilen 6-2'lik Bodrumspor maçı sonrası oyunculara tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası futbolcuları tribüne çağıran bir grup taraftar; 'Bu nasıl oyun? Çıkarın formalarınızı altyapıyla maçlara çıkarız' tepkisinde bulundu.


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