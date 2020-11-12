Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları altyapıyla oynarız

TFF 2. Lig'de mücadele veren Sakaryaspor 9. hafta karşılaşmasında sahasında ligin son sıralarında bulunan Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 6-2 kaybeden yeşil-siyahlılarda taraftarlar maç sonunda oyunculara büyük tepki gösterdi.

Çıkarın formayı

6-2'lik sonuç sonrası sinirlerine hakim olamayan öfkeli taraftarlar, futbolculardan formalarını çıkarmalarını istedi. Sosyal medyaya yansıyan bu görüntüler bazı futbolseverler tarafından abartılı bulunurken bazıları da taraftarları haklı buldu.

00:59 dk 12 Kasım 2020 Yeni Şafak Sakaryasporlu taraftarlardan oyunculara tepki: Çıkarın formaları Sakaryasporlu bir grup taraftar iç sahada kaybedilen 6-2'lik Bodrumspor maçı sonrası oyunculara tepki gösterdi. Karşılaşma sonrası futbolcuları tribüne çağıran bir grup taraftar; 'Bu nasıl oyun? Çıkarın formalarınızı altyapıyla maçlara çıkarız' tepkisinde bulundu.



