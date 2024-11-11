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Sakaryaspor'un büyük üzüntüsü: Yarım asırlık seri bitti

Sakaryaspor'un büyük üzüntüsü: Yarım asırlık seri bitti

15:3911/11/2024, Pazartesi
IHA
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Sakaryasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.
Sakaryasporlu futbolcular maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

Marmara derbisi olarak adlandırılan karşılaşmada Kocaelispor’a 1-0 kaybeden Sakaryaspor’un, rakibine evinde 42 yıllık mağlup olmama serisi de sona erdi.

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 1-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekibin yarım asra yakın süredir evinde mağlubiyet almama serisi de sona erdi.


Sakarya temsilcisi, Körfez ekibine en son 1982 yılında oynanan müsabakada 1-0 yenilmişti. Sahasındaki 19 müsabakanın 11’ini kazanan yeşil-siyahlılar, 6 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı.





#1. Lig
#Sakaryaspor
#Kocaelispor

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