Recep Durul: Futbolcularımıza saldırdılar

Maç bitiminde tünelde yaşanan darp olaylarına da değinen kulüp başkanı Recep Durul, “Sahada mücadele ve oyun vardı. Ama saha dışındaki olaylar maalesef çok çirkindi. Bazı yöneticiler hiç yakışmayacak şekilde futbolcularımıza saldırdı. Bir futbol maçında yaşananlardan biz utandık ama onlar utanmadılar. İnşallah bunları yapanlara da bedelini ödeteceğiz. Bu camiaya hakaret edenler bedelini ödeyecekler. Gökhan ve Ahmet Oğuz darbe gördü. Gökhan’ın yüzüne aldığı darbenin izini herkes gördü. Ahmet’in de sırtında bir sürü izler var. Koridorda bazı kendini bilmez kişiler tarafından bazı oyuncularımız darbedildi. Buna güvenlik maalesef çare bulamadı, engel olamadı. Futbolcularımız orada yara aldı. Haricinde taraftarımızdan da saldırıya uğrayanlar oldu. Bu işin takipçisi olacağız ve bedelini ödettireceğiz. Maç çıkışında futbolcu ailelerimize ve yöneticilerimize yönelik saldırı oldu ama ağır bir yaralanma yok. Ne kasıtla yaptılar bilemiyorum ama teşebbüs var. Taraftarımız yokken, iki tane güzide kulübün yöneticileri, futbolcuları Türkiye’de 80 milyonun izlediği bir karşılaşmada, bunların olması çok çirkindi. Kocaelispor büyük bir camiadır. Geçmiş dönemde de başarılarıyla taraflı tarafsız herkesin gönlünde taht kurmuştur. 2 tane kendini bilmez yüzünden bunları camiaya mal etmek istemiyoruz ama bir zafiyet vardı, tedbirler yetersizdi. Bu konuda gerçekten gerekli mercilere müracaatlarımızı yaparak hakkımızı arayacağız" diye konuştu.