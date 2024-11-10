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Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor

Marmara derbisinde kazanan Kocaelispor

21:3110/11/2024, dimanche
G: 10/11/2024, dimanche
Yeni Şafak
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Sakarya'da kazanan Kocaelispor.
Sakarya'da kazanan Kocaelispor.

Trendyol 1. Lig 12. haftasında Kocaelispor deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti. Galibiyeti getiren golü 34. dakikada Beridze kaydetti. Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 25'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Sakaryaspor - Kocaelispor maçının özetine ve Trendyol 1. Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Kocaelispor, Trendyol 1. Lig 12. haftasında Sakaryaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.


Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor, 1-0 kazandı.


Galibiyeti getiren golü 34. dakikada Beridze kaydetti.

Sakaryaspor'da Emircan Altıntaş, çıkan kavga sonucu yedek kulübesinde direkt kırmızı kart gördü.


Bu sonucun ardından Kocaelispor puanını 25'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sakaryaspor 13 puanda kalırken 18. sıraya geriledi.


SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ SONUCU


SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI

34'üncü dakikada Oğulcan'ın ceza sahasının önünden çektiği şut direkten döndü. Topu iyi takip eden Beridze, dönen topu tek vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

38'inci dakikada Sakaryaspor atağı sırasında rakibiyle çarpışan Sakaryasporlu Murat Cem Akpınar yerde kaldı. Sahaya giren sağlık görevlilerinin Murat Cem'in oyuna devam edemeyeceğine karar vermesi üzerine oyuncu sedye ile sahadan çıkarılırken Emre Demir oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI

48'inci dakikada Sakaryaspor tribünlerinden sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle oyun durdu.

50'nci dakikada iki takım oyuncuları arasında saha içerisinde kavga çıktı. Hakem Erdem Mertoğlu yaşananları izlemek üzere VAR'a gitti. Olayı inceleyen hakem Mertoğlu, kavgaya karışan oyuncuları kartla cezalandırmasının ardından 59'uncu dakikada oyun tekrar başladı.


Maçın sonuna sahada çıkan olaylar sebebiyle 15 dakika ilave edildi.


90+11'de Sakaryasporlu Volkan Eğri'nin ceza sahasına ortaladığı topu ön direkte Erdi kafayla kaleye yolladı. Ancak Kocaelispor kalecisi Gökhan son anda müdahale ederek gole izin vermedi.


Ezeli rakiplerin maçı Kocaelispor'un tek gollü üstünlüğü ile sona erdi.


SAKARYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇ ÖZETİ

Sakaryaspor - Kocaelispor maçının özetini izlemek için

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU


#Sakaryaspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig

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