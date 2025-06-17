UEFA Şampiyonlar Ligi'de bugün yapılan 1. eleme turu kura çekimi ardından maç takvimi de netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev turnuvada gruplar kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi tarihleri ve maçların ne zaman oynanacağı ise araştırılan konular arasında. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihleri ve maç takvimi.