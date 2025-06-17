UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi heyecanı devam ediyor. 1. eleme turu ilk maçları öncesinde kura çekimi ile gruplar belli olacak. Temsilcilerimizden Galatasaray Şampiyonlar Ligi ön eleme oynamadan direk lig aşamasından katılım sağlarken, Fenerbahçe ise 3. eleme turundan başlayacak. Peki UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak? İşte maç takvimi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bugün yapılan 1. eleme turu kura çekimi ardından maç takvimi de netleşti. Futbolseverlerin yakından takip ettiği dev turnuvada gruplar kura çekimi ile belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer aldığı kura çekimi tarihleri ve maçların ne zaman oynanacağı ise araştırılan konular arasında. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihleri ve maç takvimi.
2025 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ VE MAÇ TAKVİMİ
1. Eleme Turu Kura Çekimi: 17 Haziran 2025
1. Eleme Turu İlk Maçlar: 8-9 Temmuz 2025
1. Eleme Turu Rövanş Maçları: 15-16 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Kura Çekimi: 18 Haziran 2025
2. Eleme Turu İlk Maçlar: 22-23 Temmuz 2025
2. Eleme Turu Rövanş Maçları: 29-30 Temmuz 2025
3. Eleme Turu Kura Çekimi: 21 Temmuz 2025
3. Eleme Turu İlk Maçlar: 5-6 Ağustos 2025
3. Eleme Turu Rövanş Maçları: 12 Ağustos 2025
Play-off Turu Kura Çekimi: 4 Ağustos 2025
Play-off Turu İlk Maçlar: 19-20 Ağustos 2025
Play-off Turu Rövanş Maçları: 26-27 Ağustos 2025
Lig Aşaması Kura Çekimi: 28 Ağustos 2025
Lig Aşaması 1. Hafta: 16-18 Eylül 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 30 Eylül - 1 Ekim 2025
Lig Aşaması 3. Hafta: 21-22 Ekim 2025
Lig Aşaması 4. Hafta: 4-5 Kasım 2025
Lig Aşaması 5. Hafta: 25-26 Kasım 2025
Lig Aşaması 6. Hafta: 9-10 Aralık 2025
Lig Aşaması 7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
Lig Aşaması 8. Hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off Kura Çekimi: 30 Ocak 2026
Son 16 Turu Play-off İlk Maçlar: 17-18 Şubat 2026
Son 16 turu Play-off Rövanş Maçları: 24-25 Şubat 2026
Son 16 ve Sonrasındaki Turların Kura Çekimi: 27 Şubat 2026
Son 16 Turu İlk Maçlar: 10-11 Mart 2026
Son 16 Turu Rövanş Maçları: 17-18 Mart 2026
Çeyrek Final İlk Maçlar: 7-8 Nisan 2026
Çeyrek Final Rövanş Maçları: 14-15 Nisan 2026
Yarı Final İlk Maçlar: 28-29 Nisan 2026
Yarı Final Rövanş Maçları: 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026