Samsun'da Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor

Gün içinde yıldız ve geçler yarı final maçlarının süreceğini söyleyen Dalkıran, "Yarın finallerle beraber şampiyona son bulacak. İlk defa üç kategorinin aynı anda yapıldığı ve çok büyük katılımın olduğu bir şampiyonluğu yaşıyoruz. Samsun ili bizi çok iyi karşıladı. Müsabakalar da iyi gidiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkileri bize gerekli kolaylığı sağladı. Her şey çok iyi gidiyor. Kendilerine de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.