Ece Asude Ediz'den gümüş madalya

Ece Asude Ediz kürsüde kulüp bayrağıyla poz verdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ece Asude Ediz, Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda ikinci oldu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Ece Asude Ediz, 15-22 Nisan arasında Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.
57 kilogramda mücadele eden sporcu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
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