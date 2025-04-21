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Ece Asude Ediz'den gümüş madalya

Ece Asude Ediz'den gümüş madalya

16:2221/04/2025, Pazartesi
IHA
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Ece Asude Ediz kürsüde kulüp bayrağıyla poz verdi.
Ece Asude Ediz kürsüde kulüp bayrağıyla poz verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ece Asude Ediz, Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda ikinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Ece Asude Ediz, 15-22 Nisan arasında Samsun’da düzenlenen Hamdi Yıldırım U-22 Türkiye Kadınlar Ferdi Boks Şampiyonası’nda ringe çıktı.


57 kilogramda mücadele eden sporcu, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.




#Sakarya Büyükşehir Belediyesi
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