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22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da başladı

22 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Samsun'da başladı

00:0217/04/2025, Perşembe
G: 16/04/2025, Çarşamba
AA
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Boks şampiyonası Samsun'da başladı.
Boks şampiyonası Samsun'da başladı.

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası başladı.

Hamdi Yıldırım 22 Yaş Altı, Genç ve Yıldız Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası, Samsun'da başladı. Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 58 ilden 738 sporcu katılıyor.


Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, Hamdi Yıldırım'ın Türk boksunun çok büyük bir değeri olduğunu vurgulayarak, "Çok güzel anıları var. Ben kendisinin ellerinden öpüyorum. İnşallah kazasız belasız, sporcularımızla beraber tertemiz bir şampiyona istiyoruz." dedi


Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise bu tür spor organizasyonların Samsun'da daha fazla yapılması temennisinde bulunarak söz konusu şampiyonanın kentte düzenlenmesini sağlayan Hekimoğlu'na teşekkür etti.





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