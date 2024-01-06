Süper Lig'in 19. haftasında Samsunspor evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 84. dakikada Ercan Kara'nın attığı golle 1-0 kazandı. Alınan bu sonucun ardından Samsunspor puanını 18'e yükseltti. Karagümrük ise 17 puanda kaldı.
Hafta içinde oynanacak erteleme karşılaşmalarında Samsunspor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Karagümrük ise evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
Samsunspor-Fatih Karagümrük maç özeti
22. dakikada konuk ekibin atağında Rohden'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Eysseric, ceza sahası çizgisinin hemen dışından yerden sert vurdu, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çeldi.
26. dakikada ani gelişen atakta Haluk Mustafa Tan'ın sağdan ortasında altıpas içindeki Emre Kılınç, kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
51. dakikada kornerden gelen topta Taylan’ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ercan Kara’nın şutunu kaleci Emre Kurtardı.
65. dakikada seri çalımlarla ceza sahasına kadar giren Ercan’ın yerden şutunda top kaleci Emre’de kaldı.
70. dakikada Levent’in pasında caza sahası sol çaprazında topla buluşan Can Keleş’in şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
77. dakikada Soner Gönül’ün soldan ortasına iyi yükselen Ercan’ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
81. dakikada Ercan’ın topuk pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soner Aydoğdu’nun şutu kaleci Emre’de kaldı.
84. dakikada Fofana’nın soldan ortasında ceza sahası içinde Ercan kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0
Mücadele 1-0 sona erdi.