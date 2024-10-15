Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 9. hafta

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe’yi konuk edecek. 72. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe’nin 39 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Samsunspor 14 maçta galibiyet elde ederken 18 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Samsunspor ligde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet 2 mağlubiyet elde ederek 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 7 maçta 1 beraberlik 1 mağlubiyet ve 5 galibiyet elde ederek 16 puanla 4. sırada yer aldı. Peki, Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte sorunun cevabı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kalan Samsunspor bu sezona rüzgar gibi başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi ligde son 4 maçtır puan kaybetmedi. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
SAMSUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Samsunspor - Fenerbahçe maçı 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak.