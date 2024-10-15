Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trendyol Süper Lig 9. hafta

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ile oynadığı son maçta 1-1 berabere kalan Samsunspor bu sezona rüzgar gibi başlangıç yaptı. Karadeniz ekibi ligde son 4 maçtır puan kaybetmedi. Samsunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.