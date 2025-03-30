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Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

Samsunspor Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

10:5930/03/2025, Pazar
AA
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Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Reeder Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok." dedi.

Yıldırım, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahalarındaki karşılaşmada Kasımpaşa'ya 2-0 yenildikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.


Taraftarlardan özür dileyen Yıldırım, "Kasımpaşa maçında saçma sapan bir oyun oynadık ve bu oyundan hepimiz utandık. Milli arayı bahane olarak göstermeyeceğiz. Bu mantıklı bir bahane olamaz ve bunu bahane olarak göstermek pek de mantıklı değil. Bugün aldığımız bu mağlubiyet asla bununla ilgili olamaz. Bizim acilen kendimize çekidüzen verip ve çok çalışıp geri kalan maçlarımızda Avrupa'ya gitmek için gerekli puanları almamız lazım." ifadesini kullandı.


Yıldırım, taraftarlar gibi kendisinin de Avrupa Ligi'ne takımın katılmasını çok istediğini belirterek, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Teknik heyet ve takımın bunun için gerekli her şeyi yapacağından hiç kuşkum yok. Bu vesile ile Samsunspor camiasına güzel, mutlu bir bayram diliyorum; sağlıkla, mutlulukla, huzurla, Samsunspor'un başarılarıyla dolu hep birlikte daha nice güzel bayramları ve günleri görmemizi temenni ediyorum." görüşlerine yer verdi.



#Avrupa
#Reeder Samsunspor
#Trendyol Süper Lig
#Yüksel Yıldırım

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