Samsunspor - Rayo Vallecano | Canlı izle - Canlı sonuç

Samsunspor - Rayo Vallecano | Canlı izle - Canlı sonuç

19:3512/03/2026, Perşembe
Samsunspor avantajı almak için sahada.
Samsunspor avantajı almak için sahada.

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak olan mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı izleme linkine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor sahasında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu ağırlıyor.

19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Rumen hakem Alexandru Barbu düdük çalacak.

Kırmızı-beyazlı ekip sahasından galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesinde avantajı sağlamak istiyor.

Samsunspor, tur atlaması halinde ise çeyrek finalde Celje-AEK eşleşmesinden turlayan tarafla kozlarını paylaşacak.


SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO İLK 11'LER
Samsunspor:
Okan Kocuk, Yunus Emre, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Mouandilmadji
Rayo Vallecano:
Batalla, Ratiu, Lejeune, Felipe, Espino, Chavarria, Palazon, Ciss, Lopez, Akhomach, Garcia, Alemao.

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO CANLI SKOR

SAMSUNSPOR - RAYO VALLECANO CANLI İZLE
Samsunspor - Rayo Vallecano maçını canlı izlemek için

UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU SONUÇLARI
