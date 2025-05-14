Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: "Bir hayal daha gerçeğe döndü!"

Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Bu zaferin ardından Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.
Şampiyonluğun ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.
"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."