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Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: "Bir hayal daha gerçeğe döndü!"

Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: "Bir hayal daha gerçeğe döndü!"

23:5914/05/2025, Çarşamba
AA
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Samsunspor
Samsunspor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde şampiyonluğa Galatasaray ulaştı. Bu zaferin ardından Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray rakibi Trabzonspor'u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.


Şampiyonluğun ardından Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor, Avrupa kupalarına katılma hayalinin gerçekleştiğini bildirdi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."





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