Samsunspor'dan Avrupa açıklaması: "Bir hayal daha gerçeğe döndü!"

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

Kırmızı-beyazlı kulüpten "Bir hayal daha gerçeğe döndü: Samsunspor Avrupa'da!" başlığıyla yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti. Avrupa Ligi ya da Konferans Ligi... Hangi yol olursa olsun artık sahne Avrupa...Şehrimiz, taraftarlarımız ve başkanımız Yüksel Yıldırım'ın vizyonu sayesinde o büyük hayal gerçek oldu. Direndik, inandık ve başardık. Ve şimdi Avrupa yolculuğumuz başlıyor. Samsunspor tarihine altın harflerle kazınacak bu anı birlikte kutluyoruz."