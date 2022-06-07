Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı

Şansal Büyüka, Adana Demirspor'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'le ilgili değerlendirmede bulundu.

21 yaşındaki genç oyuncuyu Skorer'de yorumlayan Büyüka, "Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında Yunus Akgün'ün Merih'e topukla yaptığı asiste bayıldım. İddiam şu; Yunus Akgün, Adana Demirspor’da olduğu gibi futbola asılırsa, futbolcu gibi yaşayıp, futbolcu gibi çalışırsa, İstanbul’da kalabalıklara ve tehlikeli ortamlara karışmazsa, bu sezon Yunus Akgün sezonu olabilir" dedi.

Yunus, Adana Demirspor formasıyla toplamda çıktığı 70 maçta 16 gol atıp, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

"Doğukan mükemmel oynadı"

Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten de övgü dolu sözlerle bahseden Şansal Büyüka, genç oyuncunun milli formayı hak ettiğini söyledi.

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Büyüka, "Süper Lig'e yakın markaj yapanların dışında; radara girmeyen ama çok iyi sezon geçiren futbolcular var. Onlardan birisi Antalyasporlu Doğukan... Koca sezon sol kanatta mükemmel oynadı. Sol kenarı 70-80 metrede kullandı. Hem gitti, hem döndü. Milli takımı çok hak etmişti. Hakkını aldı. Onun adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

Doğukan Sinik, geride bıraktığımız sezonu 3 gol 7 asistle tamamladı.