Spor Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı

Spor yazarı Şansal Büyüka, Yunus Akgün'ün Galatasaray formasıyla yeni sezona damga vurabileceğini söyledi. Büyüka, "İstanbul’da tehlikeli ortamlara karışmazsa, bu sezon Yunus Akgün sezonu olabilir" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Şansal Büyüka yeni sezona damga vuracak futbolcuyu açıkladı
Şansal Büyüka

Şansal Büyüka, Adana Demirspor'daki kiralık sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün'le ilgili değerlendirmede bulundu.

21 yaşındaki genç oyuncuyu Skorer'de yorumlayan Büyüka, "Milli Takım'ın Faroe Adaları maçında Yunus Akgün'ün Merih'e topukla yaptığı asiste bayıldım. İddiam şu; Yunus Akgün, Adana Demirspor’da olduğu gibi futbola asılırsa, futbolcu gibi yaşayıp, futbolcu gibi çalışırsa, İstanbul’da kalabalıklara ve tehlikeli ortamlara karışmazsa, bu sezon Yunus Akgün sezonu olabilir" dedi.

Yunus, Adana Demirspor formasıyla toplamda çıktığı 70 maçta 16 gol atıp, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.
Yunus, Adana Demirspor formasıyla toplamda çıktığı 70 maçta 16 gol atıp, 20 de asist yapma başarısı gösterdi.

"Doğukan mükemmel oynadı"

Antalyasporlu Doğukan Sinik'ten de övgü dolu sözlerle bahseden Şansal Büyüka, genç oyuncunun milli formayı hak ettiğini söyledi.

Büyüka, "Süper Lig'e yakın markaj yapanların dışında; radara girmeyen ama çok iyi sezon geçiren futbolcular var. Onlardan birisi Antalyasporlu Doğukan... Koca sezon sol kanatta mükemmel oynadı. Sol kenarı 70-80 metrede kullandı. Hem gitti, hem döndü. Milli takımı çok hak etmişti. Hakkını aldı. Onun adına mutluyum" ifadelerini kullandı.

Doğukan Sinik, geride bıraktığımız sezonu 3 gol 7 asistle tamamladı.
Doğukan Sinik, geride bıraktığımız sezonu 3 gol 7 asistle tamamladı.

Sabri Sarıoğlu sezonun hayal kırıklığını açıkladı
SPOR
Sabri Sarıoğlu sezonun hayal kırıklığını açıkladı
Türkiyede tek örnek

Türkiye'de tek örnek

​300 bin turisti ağırlayacak.
Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Minibüstekiler iş makinesiyle kurtarıldı

Ankara'da sağanak: Yollar göle döndü.
Adaların egemenliği tartışılır

​Bakan Çavuşoğlu 'ihlallerden vazgeçmezlerse' diyerek Yunanistan'ı uyardı.

​Altı yaşındaki çocuk saldırıya uğradı: Kadınlar da olmasaydı parçalamışlardı.

683 yıllık cami görenleri hayran bırakıyor.

​ABD polisi 'boğuluyorum' diyen siyahi adamı kurtarmadı.

​Dünyanın gözü onun üzerinde: Özellikleriyle herkesi mest etti.

Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili satışa sunuldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.