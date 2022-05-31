Sabri Sarıoğlu sezonun hayal kırıklığını açıkladı

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğuyla tamamlanan Süper Lig'de sezonun enlerini belirledi.
Sezonun futbolcusunun Anthony Nwakaeme olduğunu söyleyen Sarıoğlu, en büyük hayal kırıklığı için ise, "Mesut Özil" dedi.
Fanatik'e konuşan Sabri Sarıoğlu'un enleri şöyle:
- Sezonun en iyi takımı: Trabzonspor
- Sezonun futbolcusu: Nwakaeme
- Sezonun en iyi teknik direktörü: Abdullah Avcı
- Sezonun sürpriz takımı: Konyaspor
- Sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu: Yunus Akgün
- Sezonun hayal kırıklığı futbolcusu: Mesut Özil
Sezonun 11'i
- Uğurcan Çakır, Skubic, Kim, Vitor Hugo, Ferdi Kadıoğlu, Bakasetas, Hamsik, Nwakaeme (Kerem), Visca, Umut Bozok, Cornelius