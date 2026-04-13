Selçuk İnan için eski arkadaşından çarpıcı itiraf: "Galatasaraylı değil"

Engin Baytar, eski takım arkadaşı Selçuk İnan hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Baytar'ın “Galatasaraylı değil” sözleri tartışma çıkarttı.
Galatasaray’ın eski futbolcularından Engin Baytar, Kocaelispor karşılaşmasının ardından katıldığı yayında Selçuk İnan hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor ve Galatasaray’da birlikte forma giydiği Selçuk İnan’la ilgili konuşan Baytar, eski takım arkadaşının futbolculuk döneminde tuttuğu takıma dair sorulara net yanıtlar vermediğini ifade etti.
Baytar açıklamasında, “Selçuk’la Trabzon ve Galatasaray’da beraber oynadık. Selçuk Hoca ne zaman ‘ben Galatasaraylıyım’ dedi? Siz Selçuk’u Galatasaraylı zannediyorsunuz ama değil arkadaş” sözlerini kullandı.
Ayrıca Baytar, Selçuk İnan’ın isminin de eski Fenerbahçeli Selçuk Yula’dan geldiğini belirtti.