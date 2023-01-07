Selçuk İnan: "Hakem hatası var"

Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, maçta hakem hatası olduğunu söyledi. İnan'ın, hakem Zorbay Küçük ve mücadele hakkındaki açıklamaları şu şekilde:

"Pozisyonları gole çeviremedik"

"Beşiktaş'ın baskıyla başlayacağını biliyorduk. Buna göre hazırlanmıştık. Sakatlık yaşadık, bu oyunumuzu etkiledi. Yediğimiz gollerden sonra karşılık verdik ama yakaladığımız diğer pozisyonları gole çeviremedik. Skor üretemezseniz yenilirsiniz."

"Hakem hatası var"

"Beşiktaş'ın attığı ilk golde kural hatası yok ama net bir hakem hatası. Çünkü iki tane sakat oyuncu dışardayken hakemlerden oyunu başlatması beklenmez."

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"Hakemler baskı altında"

"Hakemler o kadar büyük bir baskı altında ki onları daha çok hata yapmaya zorluyor. Onları biraz daha rahat bırakmalıyız, çünkü sonunda canı yanan yine biz oluyoruz."

Ne olmuştu?

Beşiktaş'ın Cenk Tosun ile bulduğu gol öncesinde, 2 Kasımpaşalı oyuncu saha kenarında tedavi görüyordu. O sırada oyunu başlayan hakem Zorbay Küçük'e itiraz olmasına rağmen, maç devam etti. Pozisyonun devamında Beşiktaş, Cenk Tosun ile golü bularak 1-0 öne geçti.

SPOR ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1



