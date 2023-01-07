ÖZET | Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

Beşiktaş Süper Lig'in 18. haftasında evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Beşiktaş mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Maçın gollerini 28. dakikada Cenk Tosun ve 45+6'da Weghorst attı. Konuk ekibin tek golünü ise 69.dakikda Ahmet Engin attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Beşiktaş puanını 29'a çıkartırken, konuk ekip Kasımpaşa 18 puanda kaldı. Gelecek hafta ise Beşiktaş Konyaspor'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük ile karşılacak.

Beşiktaş Kasımpaşa özeti izle

Beşiktaş Kasımpaşa maçı özetini izlemek için tıklayınız.

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının özeti

3. dakikada sol kanatta bulunan N’Koudou’nun pasında ceza sahası içi solunda topu aşan Wout Weghorst’ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran’da kaldı.

17. dakikada Haris Hajradinovic’in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Daniel Graovac’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

21. dakikada sağ kanatta topu alan Nathan Redmond’un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert Günok’ta kaldı.

22. dakikada Valentin Eysseric’in ara pasında defansın arkasına sarkan Mortadha Ben Ouannes’in ceza sahası içi sol çaprazdan kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Mert’te kaldı.

28. dakikada ceza sahası dışından Salih Uçan’ın ortasında ceza sahası içinde topu alan Cenk Tosun’un kaleci Ertuğrul Taşkıran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

43. dakikada Mamadou Fall’un ceza sahası içine girip müsait pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+ 1. dakikada Arthur Masuaku’nun sol taraftan ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kurtardı.

45+ 6. dakikada Nathan Redmond’un ara pasında defansın arkasına sarkan Wout Weghorst’un ceza sahası içi solundan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall ortasını yaptı. Penaltı noktası yakınlarında Ahmet Engin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1 REKLAM 73. dakikada Gedson’un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Muleka’nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul kornere çeldi.

86. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Fall’un yaptığı ortada arka direkte Ben Ouannes’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

89. dakikada sağ taraftan Fall’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Graovac’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. Dönen topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

90+2. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes’in plase şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

Salih Uçan cezalı duruma düştü

Siyah-beyazlı ekipte mücadelenin 82'nci dakikasında sarı kart gören Salih Uçan, cezalı duruma düştü.

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Beşiktaş'ta Kasımpaşa ile oynanan mücadeleye 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında çıktı. Sınırda olan isimlerden Salih Uçan, 82'nci dakikada Donk'a yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırıldı. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu gördüğü bu sarı kart ile cezalı duruma düştü. Salih Uçan, Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

Stefan Kuntz maçı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş-Kasımpaşa maçını takip etti. Kuntz, Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi tribünden izledi.

Cezalı Rosier'in yerine Tayfur Bingöl oynadı

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalısı olan Fransız sağ bek Valentin Rosier'in yerine Tayfur Bingöl ilk 11'de görev yaptı. Süper Lig'in 16'ncı haftasında iç sahada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rosier, Kasımpaşa maçında takımını yalnız bıraktı. Rosier'in yerine Tayfur Bingöl mücadeleye ilk 11'de başladı. Tayfur Bingöl, bu sezon ikinci kez ilk 11'de görev aldı.

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