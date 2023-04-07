Şenol Güneş: Son maça kadar umut bitmez

Beşiktaş zirvenin 11 puan gerisinde yer alıyor.
Beşiktaş'ta farklı skorla kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası siyah-beyazlıların az da olsa şampiyonluk umudu oluştu. Galatasaray'ın bu konuda açık favori olduğunu bilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yine de az olan umudu oyuncularına aşılamak istiyor. Bu konuda umutlarını yitirmemelerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın varolduğu yerde her zaman hedef vardır. Büyük camialarda hedefsiz kalmak diye bir şey söz konusu olamaz. O nedenle son maça, son düdüğe kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şansımızı sonuna kadar kovalayacağız" dediği öğrenildi.
Güneş'in gelmesiyle birlikte daha derli toplu bir takım görüntüsü veren siyah-beyazlılarda, arkadaşlık ortamı da üst seviyeye çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yakalanan ivmenin geriye dönmesini istemiyor. Derbi galibiyetinin oyuncular üzerinde bir rehavet oluşturmasını istemeyen deneyimli çalıştırıcı işi sıkı tutuyor. Giresunspor maçının en az derbi kadar önemli olduğunu vurgulayan Güneş, evlerinde puan kaybetmeleri halinde derbi zaferinin anlamını yitireceğini düşünüyor.
Takım kaptanları Cenk Tosun ve Necip Uysal'la bu konuda konuşan Güneş, onlardan da arkadaşlarının motivasyonu konusunda ellerinden geleni yapmalarını istedi.