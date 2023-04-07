Şenol Güneş: Son maça kadar umut bitmez

Beşiktaş'ta farklı skorla kazanılan Fenerbahçe derbisi sonrası siyah-beyazlıların az da olsa şampiyonluk umudu oluştu. Galatasaray'ın bu konuda açık favori olduğunu bilen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yine de az olan umudu oyuncularına aşılamak istiyor. Bu konuda umutlarını yitirmemelerini dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın varolduğu yerde her zaman hedef vardır. Büyük camialarda hedefsiz kalmak diye bir şey söz konusu olamaz. O nedenle son maça, son düdüğe kadar elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve şansımızı sonuna kadar kovalayacağız" dediği öğrenildi.