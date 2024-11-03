Şenol Güneş'ten Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken sözler: Kadro dışı düşüncemiz...

"Savic tam hazır değil. Sakatlığı düzeldi, yeni başladı. Maçı kaldıracak durumda değildi, bu yüzden yok. Serdar'ın sakatlığı vardı. Diğer arkadaşlarımız zaman zaman şans buldu ama onları değil başka oyuncuları değerlendiriyoruz. Bu maçın ambiyansını taşıyacak oyuncuları kullandık. Bütün oyuncular hazır. Oyunun gidişine göre bu 11'le başlayıp başka 11'le bitirebiliriz. Gayet doğaldır. Rakibin ne oynayacağı da önemli. Kazanmak istiyoruz. Fenerbahçe de kazanmak istiyor. Herkesin 3 puana ihtiyacı var. Zaman zaman hücum zaman zaman savunmayı düşüneceğiz. Maçı kazanmak için arzu etmek gerekir ama rakibin oyuncu kalitesini de düşünmek zorundayız. Trabzonspor iyi sonuçlar bekliyor. Hangi maç olursa olsun... Bir kadro oluşturmaya çalışacağız. Kadro dışı düşüncemiz yok. Disiplinsizlik yok. Hepsinin iyi niyetinden eminim ama sahada katkı yapmak önemli. Göztepe maçında takım olarak kötüydük, rahat kazanacağımız maçı kaybettik. Kazanılacak bir maçtı. Hep söylüyorum, futbol branşına bakarsak başkan, yönetim gayretiyle hazırlanıyor. Biz de öyleyiz. Bugün itibarıyla sahaya çıkınca buna çalışacağız. Ne kadar yetecek sahada göreceğiz. Güçlü bir takıma karşı kendimizi test etme şansımız var. Zaten 3 puana ihtiyacımız var. Her şeyi göreceğimiz maç olacak. Zor maç, bunu biliyoruz. Zorluk aşarak bir yere gelmek lazım. Göztepe maçında kaybedilen puanları geri getiremeyiz. Mutlaka çok daha iyi oynayacağız. Duygusal tepki vereceğiz. Daha iyi oyun bekliyorum."