Jose Mourinho Trabzonspor'un en güçlü yanını açıkladı

"Takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık.