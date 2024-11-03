Jose Mourinho Trabzonspor'un en güçlü yanını açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Portekizli çalıştırıcı, rakibi hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Teknik direktör Jose Mourinho derbi öncesi şöyle konuştu.
"Takımımdan neyi görmek istediğimi biliyorum. Neye hazırlandığımızı biliyorum. Nasıl hazırlandığınız bir şey, sahada ne olduğu başka bir şeydir. Bunu karpuza benzetebiliriz. Tadının iyi olup olmadığını açınca bilirsiniz. Bu maçta 3 sonuç var ama biz hazırlıklarımızı kazanmak için yaptık.
"Kazanmaya ihtiyacı var Trabzonspor'un, istedikleri yerden ve gerçek potansiyellerinden uzaklar. Burada önemli olan konu, nasıl kazanmak isteyecekler? Agresif oyunla mı inisiyatifi verip kontrataklar mı?"
"Duran toplarda güçlüler. Nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Maçın ilk dakikalarında nasıl oynayacaklarını dikkatlice izleyeceğim."