CANLI | Arjantin - Hırvatistan

Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile Hırvatistan saat 22.00'de Lusail İkonik Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Maçı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını ise Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak.

Arjantin ile Hırvatistan, Dünya Kupası'nın eleme turlarında ilk kez karşılaşmaya hazırlanıyor. Taraflar, turnuvada daha önce oynadıkları iki maçta galibiyetleri paylaştı.

Arjantin-Hırvatistan maçının 11'leri:

Arjantin: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.