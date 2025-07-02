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Serdar Gürler Eyüpspor'a transfer oldu

Serdar Gürler Eyüpspor'a transfer oldu

16:062/07/2025, Çarşamba
DHA
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Serdar Gürler'in imza törenine asbaşkan Fatih Kulaksız katıldı.
Serdar Gürler'in imza törenine asbaşkan Fatih Kulaksız katıldı.

Süper Lig ekibi Eyüpspor, son olarak Başakşehir FK'da forma giyen Serdar Gürler'i kadrosuna kattı. 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Eyüpspor, transfer döneminin başlamasıyla çalışmalarına hız verdi. İstanbul ekibi, son olarak Başakşehir FK'da forma giyen Serdar Gürler'i 2 yıllığına renklerine bağladı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "ikas Eyüpspor’umuz, deneyimli kanat oyuncusu Serdar Gürler ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Serdar Gürler’e Semt-i Mukaddes'e 'Hoş Geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



Serdar Gürler: Elimden gelenin en iyisini yapacağım

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan yeni transfer Serdar Gürler, "Eyüpspor formasını giyecek olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyorum. Burada geçireceğim süre boyunca takımımızın hedeflerine ulaşması için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızın desteğiyle birlikte güzel başarılara imza atmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu fırsatı bana sunan Eyüpspor ailesine teşekkür ederim" dedi.



Fatih Kulaksız: Türk futbolunun önemli oyuncularından biri

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ise "Serdar, uzun yıllardır Süper Lig’de gösterdiği istikrarlı performans ve tecrübesiyle öne çıkan, Türk futbolunun önemli oyuncularından biri. Sahadaki çalışkanlığı, mücadeleci ruhu ve liderlik özellikleriyle takımımıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu transferin hem kulübümüz hem de Serdar için hayırlı olmasını diliyorum" sözlerini sarf etti.




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