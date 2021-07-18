Spor Sergen Yalçın Ghezzala Durumun nedir? diye sordu İşte yıldız futbolcunun cevabı
TRANSFER

Sergen Yalçın Ghezzal'a 'Durumun nedir?' diye sordu: İşte yıldız futbolcunun cevabı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın, transferi yılan hikayesine dönen Rachid Ghezzal ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sergen Yalçın Ghezzala Durumun nedir? diye sordu: İşte yıldız futbolcunun cevabı
Geride bıraktığımız sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 8 gol atarken 17 de asist yapma başarısı gösterdi.

Geçen sezon performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın transferi için Galatasaray'ın da devreye girmesi ortalığı karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların, bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli futbolcuya Beşiktaş'tan daha iyi teklif verdiği belirtildi.

"Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum ama..."


Ghezzal'ın siyah-beyazlılara transferi çıkmaza girerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürece bizzat dahil olduğu ve yıldız futbolcuyla bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

İkili arasındaki görüşmeyi aktaran gazeteci Fatih Doğan, "Sergen hoca Ghezzal ile telefonda görüştü. Ghezzal'a, 'Nedir durumun?' diye sordu. Ghezzal 'Hocam ben hala Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Sizinle çalışmaktan çok mutluyum ama bonservis konusu var biliyorsunuz' yanıtını verdi" dedi.

Ghezzal, Sergen Yalçın ile birlikte performansını yükseltmiş ve kariyer sezonunu yaşamıştı.
Ghezzal, Sergen Yalçın ile birlikte performansını yükseltmiş ve kariyer sezonunu yaşamıştı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi: Etik değil
SPOR
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Rachid Ghezzal tepkisi: Etik değil
Abone Ol Google News
Çinde yeni salgın

Çin'de yeni salgın

​'Monkey B' virüsü nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Gözünü kırpmadan suya atladı

'Gözünü kırpmadan suya atladı'

​Sele kapılan Türk çiftin hayatını Avusturyalı komşusu kurtardı.
Zincirleme kazada otomobil ikiye bölündü

'Atmaca' şehidin ailesine sahiplendirildi: Gözyaşlarına boğuldular.

Muhtemel<br> rakipleri belli oldu

Muhtemel
rakipleri belli oldu

Krize neden olabilecek bir takım da bulunuyor.

Antalya'ya hava yoluyla gelen turist günlük 100 bini aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.