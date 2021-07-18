Sergen Yalçın Ghezzal'a 'Durumun nedir?' diye sordu: İşte yıldız futbolcunun cevabı

Geçen sezon performansıyla Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın transferi için Galatasaray'ın da devreye girmesi ortalığı karıştırdı.

Sarı-kırmızılıların, bonservisi Leicester City'de bulunan Cezayirli futbolcuya Beşiktaş'tan daha iyi teklif verdiği belirtildi.

"Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum ama..."

Ghezzal'ın siyah-beyazlılara transferi çıkmaza girerken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sürece bizzat dahil olduğu ve yıldız futbolcuyla bir telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

İkili arasındaki görüşmeyi aktaran gazeteci Fatih Doğan, "Sergen hoca Ghezzal ile telefonda görüştü. Ghezzal'a, 'Nedir durumun?' diye sordu. Ghezzal 'Hocam ben hala Beşiktaş'ta kalmayı istiyorum. Sizinle çalışmaktan çok mutluyum ama bonservis konusu var biliyorsunuz' yanıtını verdi" dedi.

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Ghezzal, Sergen Yalçın ile birlikte performansını yükseltmiş ve kariyer sezonunu yaşamıştı.