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Serie A: Juventus Lazio maç özeti ve gollerini izle

Ronaldo yedek başladı, Juventus'u Morata sırtladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında Juventus, sahasında ağırladığı Lazio'yu 3-1 yendi. Milli futbolcu Merih Demiral maçta 90 dakika forma giyerken, Cristiano Ronaldo ise 69. dakikada oyuna dahil oldu. Juventus-Lazio maç özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Morata maçta attığı iki golle yıldızlaştı.
Morata maçta attığı iki golle yıldızlaştı.

Torino Allianz Stadı'ndaki mücadelede şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek isteyen Juventus ile üst sıralara yükselmeye çalışan Lazio kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada ilk golü bulan taraf konuk ekip oldu. Joaquin Correa 14. dakikada Lazio'yu öne geçirdi: 0-1.

Ev sahibi takım Adiren Rabiot ile 39. dakikada maçta eşitliği sağladı: 1-1.

İlk yarı bu skorla beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 57. dakikasında Juventus, İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile maçta öne geçti: 2-1.

60. dakikada Morata, bu kez penaltıdan bir gol daha atarak Juventus'u iki farklı üstün duruma taşıdı: 3-1.

Müsabakada başka gol olmayınca Juventus, Lazio'yu 3-1 yenerek, puanını 52'ye yükseltti. Ligde bir maçı eksik olan Juventus, 26. hafta oynamamış olan 59 puanlı lider Inter ile 53 puanlı Milan'ın arkasından 3. sırada yer buldu.

Lazio ise bu sezonki 8. yenilgisini Juventus karşısında alırken, 43 puanla 7. basamakta kaldı.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, Cristiano Ronaldo ise 69. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus-Lazio maç özeti;

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