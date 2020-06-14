Shane Larkin NBA'e üçüncü alternatif olarak dönmek istemiyor

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.

En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.

Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.