Shane Larkin NBA'e üçüncü alternatif olarak dönmek istemiyor

ABD basınına açıklamalar yapan Larkin, "NBA'e üçüncü guard olmak için geri dönmem. Eğer böyle bir teklif için arayan takım olursa, telefonlarına dahi cevap vermeyeceğim." ifadelerini kullandı.
En az 18-25 dakika aralığında sahada kalabileceği bir takımda oynayabileceğini söyleyen Larkin, sorumluluk alabileceği bir ekipte forma giymek istediğini sözlerine ekledi.
- Larkin, bu sezon Anadolu Efes formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 6 kez haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.
Shane Larkin: "Türk vatandaşlığına geçmem İstanbul'da yaşadığım en ilginç şey. Milli takım formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. İlginç bir süreç yaşadık. Türk vatandaşlığını alma sürecimin kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" pic.twitter.com/4H66X5gXDi
Shane Larkin: "Türk vatandaşlığına geçmem İstanbul'da yaşadığım en ilginç şey. Milli takım formasını almam ve insanların bana vermiş olduğu destek. İlginç bir süreç yaşadık. Türk vatandaşlığını alma sürecimin kariyerim açısından en önemli gelişme olduğunu söyleyebilirim" pic.twitter.com/4H66X5gXDi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 8, 2020
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