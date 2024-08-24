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Spor

Eyüpspor deplasmanda Sivasspor'u tek golle mağlup etti |ÖZET

Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Eflatun-sarılılara galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Sivasspor-Eyüpspor maçının özetine ve Süper Lig puan durumuna haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21:14 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:15 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti.
Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.


Eflatun-sarılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.


Galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.


Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.


SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Eyüpspor maçının özetini izlemek için

SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU


#Eyüpspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
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