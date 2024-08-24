Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig 3. hafta karşılaşmasında Eyüpspor deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi.
Eflatun-sarılılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Galibiyeti getiren golü 8. dakikada Ahmed Kutucu kaydetti.
Bu sonucun ardından Eyüpspor puanını 7'ye yükseltti. Sivasspor ise 4 puanda kaldı.
SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - EYÜPSPOR MAÇ SONUCU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU
#Eyüpspor
#Sivasspor
#Trendyol Süper Lig
1 saat önce