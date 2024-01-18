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Spor

Sivasspor Ziraat Türkiye Kupası'nda evinde Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Sivasspor evinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Maç Sivasspor’un 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 10’ Ziya Erdal, 50’ F. Koita, 52’ ve 65’ M. Dembele, 81’ R. Manaj’dan geldi. Sivasspor bu sonuçla son 16 turuna yükseldi. Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç özeti haberimizde.

15:17 - 18/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 17:15 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Sivasspor evinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Sivasspor evinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Keçiörengücü ile karşılaştı. Sivasspor maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sivasspor’un golleri Ziya Erdal, Koita ve Manaj’dan geldi. Keçiörengücü’nün golleri Dembele’den (2) geldi. Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ GOLLERİ - MAÇ ÖZETİ

Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç özetini izlemek için
Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç gollerini izlemek için

SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE 5. TUR TOPLU SONUÇLARI




#Sivasspor
#Ankara Keçiörengücü
#Ziraat Türkiye Kupası
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