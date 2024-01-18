Galatasaray Trendyol Süper Lig erteleme hafta karşılaşmasında deplasmanda Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların golünü dakika 45+1 Kerem Demirbay attı. Ev sahibi ekibin golü dakika 86' Fode Koita (P) kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 48'ye yükselterek zirveden iki puan geriye düştü. Sivasspor - Galatasaray maçının özetini izlemek ve Süper Lig puan durumuna göz atmak için haberin içerisinde bakabilirsiniz.