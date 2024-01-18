Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Sivasspor evinde 1. lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü’nü 3-2 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turda Keçiörengücü ile karşılaştı. Sivasspor maçtan 3-2’lik skorla galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Sivasspor’un golleri Ziya Erdal, Koita ve Manaj’dan geldi. Keçiörengücü’nün golleri Dembele’den (2) geldi. Sivasspor - Ankara Keçiörengücü maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ GOLLERİ - MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ GOLLERİ - MAÇ ÖZETİ
SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU
SİVASSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE 5. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE 5. TUR TOPLU SONUÇLARI
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1 gün önce