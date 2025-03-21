Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde U19 takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.