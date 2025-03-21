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Sivasspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Sivasspor Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

18:0721/03/2025, Cuma
IHA
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Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Adana Demirspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar, dayanıklılık koşusu ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.


Yiğidolar, yarın kulüp tesislerinde U19 takım ile yapacağı antrenman maçı ile hazırlıklarına devam edecek.


Sivasspor ile Adana Demirspor, 29 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

#Süper Lig
#Sivasspor
#Adana Demirspor

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