|
Reklam
Reklam
Spor

Sivasspor Fiorentina karşısında tur arıyor

Kırmızı-beyazı temsilcimiz, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında bugün Fiorentina'yı konuk edecek

10:56 . 16/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Çalımbay ve öğrencilerinin tur atlaması ülke puanı açısından kritik öneme sahip.

Çalımbay ve öğrencilerinin tur atlaması ülke puanı açısından kritik öneme sahip.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında bugün İtalya temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.


Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u 2 ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşıyacak. Tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürecek.


Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı MaxGradel kadroda yer alamayacak.






#UEFA Konferans Ligi
#Sivasspor
#Fiorentina
2 saat önce
default-profile-img
Sivasspor Fiorentina karşısında tur arıyor
OMÜ'de bel ağrısı çeken hastalar 'ağrı pili' ile sağlıklarına kavuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev ile görüştü
Türk Devletleri Teşkilat Zirvesi
Pakistanlı arama kurtarma ekipleri deprem bölgesindeki çalışmaları anlattı: AFAD çok profesyoneldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.