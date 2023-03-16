Sivasspor Fiorentina karşısında tur arıyor

Çalımbay ve öğrencilerinin tur atlaması ülke puanı açısından kritik öneme sahip.
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanşında bugün İtalya temsilcisi Fiorentina ile sahasında karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Exxen'de yayınlanacak.
Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u 2 ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşıyacak. Tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürecek.
Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu bugünkü maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı MaxGradel kadroda yer alamayacak.