Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Sivasspor Max Gradel ile masaya oturuyor Kulübü adına sezonun oyuncusu oldu
FUTBOL FUTBOL

Sivasspor Max Gradel ile masaya oturuyor: Kulübü adına sezonun oyuncusu oldu

DG Sivasspor kulübü yönetimi, sözleşmesi 2022’de bitecek olan başarılı futbolcu Max Gradel’e sözleş uzatma teklifinde bulunacak.

Haber Merkezi İHA
Sivasspor Max Gradel ile masaya oturuyor: Kulübü adına sezonun oyuncusu oldu
Max Gradel attığı golün ardından yaşadığı sevinçle dikkat çekmişti.

Sivasspor, başarılı bir grafik çizen Max Gradel ile 2024 yılına kadar devam etmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlı yönetim, Fildişi Sahilli oyuncuya sözleşmesini 2 yıl daha uzatmak için önümüzdeki günlerde teklifte bulunacak.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın ‘kadroda tutulmalı’ raporu verdiği Max Gradel ile sözleşme uzatmak isteyen Sivassporlu idareciler 33 yaşındaki futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin olumlu neticelenmesinin ardından Gradel ile yeni bir anlaşma yapılacak.
45 maçta 11 gol attı

  • Sezon başında Fransa Lig 1 ekiplerinden Toulouse’dan transfer edilen Max Gradel, kırmızı-beyazlı forma ile toplamda 45 maça çıktı. 36 Süper Lig, 6 UEFA Avrupa Ligi, 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere toplam 45 karşılaşmada sahaya çıkan Gradel, 11 kez fileleri havalandırdı, 12 gol pası verdi. 5 kez sarı kart gören Gradel, 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı. Gradel Sivasspor forması ile toplamda 3 bin 762 dakika sahada kaldı.


Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.