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Sivasspor sportif direktörlüğe Abdurrahman Dereli'yi getirdi

Sivasspor sportif direktörlüğe Abdurrahman Dereli'yi getirdi

17:413/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Sportif diretkör Abdullah Dereli
Sportif diretkör Abdullah Dereli

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sportif direktörlük görevine Abdurrahman Dereli'nin getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da sportif direktörlük görevine Abdurrahman Dereli getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Abdurrahman Dereli'nin tecrübesi ve kulübümüze olan bağlılığıyla Sivasspor'u daha büyük başarılara taşımak için çalışacağına olan inancımız sonsuzdur. Dereli'ye yeni görevinde başarılar diliyor, bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileriz."


Dereli, kırmızı-beyazlı formayı 6 sezon boyunca terletmişti.








#Sivasspor
#Abdurrahman Dereli
#Trendyol Süper Lig

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