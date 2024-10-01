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Bülent Uygun'dan Göztepe'ye övgü: 'Gerçekten çok büyük'

Bülent Uygun'dan Göztepe'ye övgü: 'Gerçekten çok büyük'

17:141/10/2024, Salı
DHA
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Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, hafta sonu oynayacakları Göztepe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zor bir maç oynayacaklarını belirten Uygun, "Gerçekten iyi bir takıma karşı zor bir maç bizi bekliyor. Puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Düz koşu çalışması ile başlayan antrenmanda, pas ve taktik çalışmalarına yer verildi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, şu ifadeleri kullandı.

'İzmir'in en büyük takımı'

"Göztepe camiası gerçekten çok büyük. Özellikle kurulduğu yıllardaki Avrupa'da yaptığı başarılarla oluşturduğu camiayla İzmir'in en büyük takımı. Zor bir deplasmana gidiyoruz. Bu sezon da avantajları yabancı bir başkanlarının olması. Avrupa'dan transfer anlamında istediği adamları alabilmiş olması ve oynadığı futbola da baktığımızda gerçekten iyi bir takıma karşı zor bir maç bizi bekliyor."

'Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz'

"Biz de milli maç arasına girerken en iyi şekilde süreyi değerlendirmek istiyoruz. 3 puan adına sahadaki oyun anlayışımız, sistemimiz, özellikle rakibe karşı yapacağımız analizlerle, uygulayacağımız taktiği en iyi şekilde yapıp oradan puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz."








#Sivasspor
#Bülent Uygun
#Göztepe

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