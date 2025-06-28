Sivasspor yeni hocasını açıkladı

Osman Zeki Korkmaz İle Anlaşma Sağlandı



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.



2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.



Teknik adamlık yolculuğunda genç… pic.twitter.com/Ci1nM4OR65