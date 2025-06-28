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Sivasspor yeni hocasını açıkladı

Sivasspor yeni hocasını açıkladı

17:1628/06/2025, Cumartesi
G: 28/06/2025, Cumartesi
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Sivasspor
Sivasspor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, genç çalıştırıcıyı göreve getirdi.

2025-26 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Sivasspor, Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ismi açıkladı.


Kırmızı-beyazlılar son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Osman Zeki Korkmaz ile anlaşma sağlandığını duyurdu.


Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.


2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.


Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz.


Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."







#Sivasspor
#Osman Zeki Korkmaz
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