Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı.
Tedavilerine başlandı
Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.
Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyucumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
- Kazanırsak bir üst tura yükseleceğiz
- Sivasspor grupta 6 puanla 3'üncü sırada yer alırken, ev sahibi Maccabi Tel-Aviv ise 8 puanla 2'nci sırada bulunuyor. Temsilcimiz rakibini mağlup ettiği takdirde Villarreal'in ardından gruptan çıkmayı başaran ikinci takım olacak.
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