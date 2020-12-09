Sivasspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ve Avrupa Ligi gruplarında yoğun bir maç temposundan geçen Demir Grup Sivasspor, koronavirüs nedeni ile sıkıntılı günler geçiriyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yanı sıra bir çok oyuncusundan bu nedenle dönem dönem yararlanamayan Sivasspor'da Maccabi Tel Aviv maçı öncesi yapılan yeni testlerde 3 futbolcuda daha vakaya daha rastlandı.

Tedavilerine başlandı

Bunlardan ikisinin daha önce testi pozitif çıkarak tedavi sürecini tamamlayan oyuncular olduğu açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada oyuncuların tedavilerine başlandığı belirtildi.

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı Villarreal ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Sivasspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.Rıza Çalımbay duyurduSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.Deneyimli teknik adam, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Sivasspor’a UEFA maçı öncesi koronavirüs şokuSivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/vLb4nq594U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, 1 sporcumuzun ve daha önce pozitif çıkıp karantina sürecini tamamlamış 2 oyuncumuzun da testi yeniden pozitif çıkmıştır. Böylelikle toplam 3 oyucumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. 3 ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."