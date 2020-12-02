Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Villarreal ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Sivasspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.
Rıza Çalımbay duyurdu
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
- Deneyimli teknik adam, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/vLb4nq594U
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/vLb4nq594U— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020
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