Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay koronavirüse yakalandı

Villarreal ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Sivasspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Kulüpten yapılan açıklamada 2 futbolcu ve 2 teknik heyet görevlisinin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

Rıza Çalımbay duyurdu

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Deneyimli teknik adam, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sivasspor’a UEFA maçı öncesi koronavirüs şoku UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı.Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.Yeni vakalar tespit edildiSivasspor Kulübü’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.Mecnun Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadıSivasspor, 2 futbolcu ve 2 teknik heyetin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. https://t.co/Ah2g6GkFeN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 2, 2020