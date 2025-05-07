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Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay'dan taraftara çağrı

15:547/05/2025, Çarşamba
IHA
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Rıza Çalımbay taraftardan destek istedi.
Rıza Çalımbay taraftardan destek istedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK ile oynayacakları maça taraftarları davet ederek, "Bodrum FK maçı kolay bir maç olmayacak. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivas’ın kendi memleketi olduğunu hatırlatan Çalımbay, "Daha önce de burada önemli başarılara imza attık. Üç yıl üst üste Avrupa kupalarına katıldık, Türkiye Kupası’nı kazandık. Avrupa’da da çok başarılı işlere imza attık. Beni çağırdıklarında, ekibimle birlikte gelmemek gibi bir şansım yoktu. "Sivasspor bizim takımımız. Elimizden geleni yapacağız" dedik ve geldik" ifadelerini kullandı. "Sivasspor’a neden gittiniz?" eleştirilerine de yanıt veren Çalımbay, "Bu soruyu sevmiyorum. Biz buraya Sivas’ı iyi bir noktada bitirmek için geldik. Şu anki tek hedefimiz ligde kalmak" cümlelerine yer verdi.


"Taraftarımıza çok büyük görev düşüyor"


Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında oynayacakları Bodrum FK müsabakasını da değerlendiren Çalımbay, mücadelenin final niteliğinde olacağını belirterek, "Kolay bir maç olmayacak. Onlar da bizim gibi mücadele ediyor. Bundan sonraki tüm maçlar final niteliğinde. Bu noktada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Taraftar ne kadar fazla olursa, biz de o kadar güçlü oluruz. Onlardan desteği kesinlikle bekliyoruz. Sivas için çok kritik bir maç" diye konuştu.


"Oyuncular sorumluluk almalı"


Göreve geldiğinden itibaren her maçta gol attıklarını ancak bazı basit hatalardan dolayı goller yediklerini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Oyuncularımızla birebir ve takım halinde konuşuyoruz. İyi çalışıyoruz. Ancak sorumluluk almaları gerekiyor. Elbette bizim de şanssızlıklarımız oldu. Transfer döneminde gelemediğimiz için transfer yapamadık. Bu bizim için büyük bir dezavantajdı ama hiçbir zaman mazeret üretmedik. Elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.


"Birçok kriz ortamından başarıyla çıktım"


22 yıllık teknik direktörlük kariyerinde birçok kriz anında sorumluluk aldığını hatırlatan Rıza Çalımbay, "Süper Lig’de en çok maça çıkan teknik direktörüm. Çok takımla çalıştım, birçok kriz ortamından başarıyla çıktım. Oyuncularımıza güveniyorum. Tek eksiğimiz zaman ve transfer imkanının olmamasıydı. Ancak hiçbir şeyden çekinmiyoruz. Kalan üç maçı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.




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