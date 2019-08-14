Süper Kupa maçında sahaya girdi takipçilerini kaybetti

Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi.

Liverpool ile Chelsea’nin Beşiktaş Park’ta karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa mücadelesinin 14’üncü dakikasında sahaya taraftar girdi.

Önce orta sahaya doğru hareketlenen taraftar, dizlerinin üstünde kaydıktan sonra Liverpool file bekçisi Adrian’ın koruduğu kaleye doğru hareketlendi. Liverpool ceza sahasına girdikten sonra yere düşen taraftarı güvenlik güçleri yakalayıp, saha dışına çıkardı.

Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayınlanan Liverpool - Chelsea maçında sahaya giren taraftarın Youtube'da 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi olduğu belirtilen Fester Abdü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada Youtuber hakkında tepki içerikli mesajlar paylaşıldı.

Yaşanan olayın ardından Fester Abdü'nün Youtube hesabında ciddi bir takipçi kaybı yaşandı.

Ülkesinin düzenlediği organizasyonda ‘tık’ uğruna kendini rezil eden Youtuber, sayfasındaki takipçilerden de olmaya devam ediyor pic.twitter.com/DJ6yKJy8yU — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 14 Ağustos 2019



