Süper Lig 37. hafta puan durumu 25 Mayıs 2025: Süper Lig'de üçüncü kim? Avrupa'ya hangi takımlar gidiyor?

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası bu akşamki 5 maç ile devam etti. Ligi şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ikinciliğini korurken, Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir arasında üçüncülük mücadelesi yaşanıyor. Avrupa Kupalarına katılabilmek adına sahaya çıkan Beşiktaş, Samsunspor ve Başakşehir arasındaki puan farkı ise bu akşam oynanan karşılaşmalar ardından güncellendi. Peki Süper Lig'de 3. kim oldu? Güncel puan durumu nedir?

İşte Süper Lig'in 27. haftası itibariyle oynanan maçların ardından oluşan puan durumu cetveli.





SÜPER LİG 37. HAFTA PUAN DURUMU

Süper Lig'in bitimine bir hafta kala bu akşam oynanan maçların ardından 3.'lük yarışı da kızıştı. Beşiktaş, Samsunsspor ve Başakşehir'in Avrupa Kupaları elemelerindeki kaderini belirleyecek maçların ardından puan tablosu da netleşti. İşte Süper Lig'de haftanın puanları.









SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIMLAR AVRUPA KUPALARINA KATILACAK?

1- Galatasaray, Süper Lig şampiyonluğunun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasından başlayarak yoluna devam edecek.

2- Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu oynayacak. Ardından play-off'lara katılacak ve şampiyonlar ligi lig aşamasına geçme fırsatı yakalayacak.

3- Süper Lig'i 3. olarak tamamlayacak takım Avrupa Ligi play-off turu oynayacak ardından Avrupa Ligi aşamasında yer alacak.

4- Süper Lig 4'üncüsü UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu oynayacak ardından 3. eleme turu daha sonra ise play-off turundan mücadele edecek. Son olarak lig aşamasından devam edecek.

5- Süper Lig'de 5. olan takım ise UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turundan başlayacak ardından 3. eleme turu daha sonra, play-off turu ve sonrasında ise lig aşamasından mücadelesini sürdürecek.















