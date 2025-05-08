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Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi

Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi

20:428/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi
Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, daha önceki dönemde yeni formatı ile oynanacağı duyurulan Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağını kararlaştırmıştır.


Buna göre,
müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup
,
yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecektir
. Kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacaktır.

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı
, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.

Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir. Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.


Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,

Lig şampiyonu ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,

Lig ikincisi ile kupa şampiyonunun aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,

Lig ikincisi ile kupa finalistinin aynı takım olması halinde:

Lig şampiyonu ile kupa finalisti,

Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir” ifadelerine yer verildi.

#TFF
#Süper Kupa
#Yeni format
#Turkcell Süper Kupa 2025
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