Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa'nın yeni formatını açıkladı.
TFF'den konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda, daha önceki dönemde yeni formatı ile oynanacağı duyurulan Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarının hangi şekilde oynanacağını kararlaştırmıştır.
Takımlarımızın sezon öncesinde oynayacağı UEFA eleme müsabakaları da dikkate alınarak, müsabakaların 2026 Ocak ayında oynatılmasına karar verilmiştir. Kesin tarihler ve final merkezleri daha sonra ilan edilecektir. Lig sıralaması ve kupa finalinde alınacak sonuçlar doğrultusunda eşleşmeler aşağıdaki şekilde olacaktır.
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Lig ikincisi ile lig üçüncüsü,
Lig şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Kupa şampiyonu ile lig ikincisi,
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü,
Lig şampiyonu ile kupa finalisti,
Kupa şampiyonu ile lig üçüncüsü eşleşecektir” ifadelerine yer verildi.