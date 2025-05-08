Süper Kupa 2025 formatı değişti: İşte yeni eşleşme sistemi

Ancak bu sezon Galatasaray A.Ş.'nin ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmiş olmasından dolayı

, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Turkcell Süper Kupa 2025 müsabakalarına katılacak son takım olacaktır.