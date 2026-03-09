Yeni Şafak
Süper Lig 25. hafta puan durumu ve maç sonuçları

22:469/03/2026, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 25. hafta puan durumu
Trendyol Süper Lig 25. hafta puan durumu

Trendyol Süper Lig'de 25. haftanın perdesi, üç maçla kapandı. Derbi mücadelesine sahne olan haftada Galatasaray 61 puanla liderliğini sürdürdü. İşte Süper Lig'de bu hafta oynanan maçların ardından oluşan güncel puan durumu, maç sonuçları ve 26. haftanın programı.

Günün zirve yarışını ilgilendiren karşılaşmasında Trabzonspor, deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-1 yendi. Diğer maçlarda Corendon Alanyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği 0-0 berabere kalırken, Kocaelispor ise konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.

Haftanın en önemli karşılaşmasında Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen lider Galatasaray, puanını 61'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe ile 4 puanlık farkı korudu.

Ligde ikinci sıradaki sarı-lacivertliler de şampiyonluk yarışında Samsunspor'u son anlarda bulduğu iki golle 3-2 yenmeyi başardı ve puanını 57'ye çıkardı.

Haftayı galibiyetle tamamlayan Trabzonspor, 54 puanla üçüncü, derbide mağlup olan Beşiktaş ise 46 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Süper Lig'in 25. haftasında 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Üç karşılaşmayı ev sahibi, üç maçı ise konuk takımlar kazandı. Ligdeki 9 mücadelede 19 gol atıldı.

Maç sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

RAMS Başakşehir-Göztepe: 2-1

Beşiktaş-Galatasaray: 0-1

Çaykur Rizespor-Hesap.com Antalyaspor: 1-0

Gaziantep FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: 1-1

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa: 1-1

Fenerbahçe-Samsunspor: 3-2

ikas Eyüpspor-Kocaelispor: 0-1

Zecorner Kayserispor-Trabzonspor: 1-3

Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği: 0-0

Puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasının ardından puan durumu şöyle oluştu:

Gelecek haftanın programı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının maç programı şöyle:

13 Mart Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

14 Mart Cumartesi:

13.30 Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

20.00 Göztepe-Corendon Alanyaspor (Isonem Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi)

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir (RAMS Park)

15 Mart Pazar:

16.00 Kasımpaşa-ikas Eyüpspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş (Eryaman)

20.00 Samsunspor-Zecorner Kayserispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

