Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında bu akşam Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. 3-3'lük skor ile tamamlanan maçın ardından puan durumu tablosu da yenilendi. Ligde liderliğini sürdüren Galatasaray ve hemen takibinde olan Fenerbahçe'nin kaç puanda olduğunu ve Süper Lig maçlarından son gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte 3 Mart Süper Lig puan durumu cetveli.





SÜPER LİG PUAN DURUMU-3 MART









GALATASARAY ZİRVE YARIŞINDA YARA ALDI





Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın 12. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Galatasaray, ilk 45 dakikada skor üstünlüğünü alsa da rakibine çok sayıda gol pozisyonu verdi. Lacivert-beyazlı ekip, girdiği pozisyonlarda kaleci Fernando Muslera'yı geçemeyince devre arasına Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle girildi.





Maçın ikinci yarısına da etkili giren Kasımpaşa, 52. dakikada Mortadha Ben Ouanes, 61. dakikada Josip Brekalo'nun golleriyle 2-1 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, kısa sürede reaksiyon vererek 69. dakikada Davinson Sanchez, 71. dakikada ise Osimhen'in golleriyle 3-2 üstünlük kurdu. Oyundan düşmeyen Kasımpaşa, 85. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltı golüyle skora 3-3 denge getirdi.





Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele beraberlikle sona erdi. Bu sonuçla Galatasaray, bu sezonki 5. beraberliğini yaşadı. Ligde 20 galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, namağlup ünvanını korurken puanını 65'e çıkardı. Kasımpaşa ise 32 puana yükseldi.





FENERBAHÇE PUAN FARKINI 4'E İNDİRDİ





Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.





Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, 9. dakikada Mert Müldür'ün duran toptan kafa golüyle öne geçti. Golün ardından oyunu kendi yarı sahasında kabul eden Fenerbahçe, 26. dakikada önde baskı sonucunda Dusan Tadic'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ataklarını sürdüren sarı-lacivertliler, 30. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi ve soyunma odasına bu skorla gidildi.





Maçın ikinci yarısında tempoyu yükseltmeyen sarı-lacivertliler, rakibine de pozisyon vermedi ve sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 2 puan kaybettiği haftada kazanarak aradaki puan farkını 4'e indirdi.





Emre Belözoğlu: "Çok kolay teslim olduk"

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe maçında çok kolay teslim olduklarını söyledi.





Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-0'lık skorla kaybetti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sözlerine Ramazan ayının hayırlar getirmesini dileyerek başladı. Karşılaşma ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Belözoğlu, "5 maç üst üste yenilmedik. Takım reaksiyon ortaya koydu. Bugün özellikle 25 dakika boyunca çok kolay teslim olduk. Daha sonra oyuna ortak olmaya çalıştık. Çok net pozisyon vermeden maç bir anda 2-0'a geldi. Bugün adına üzgün olduğum adına iki konu var; kolay teslim olmak ve sakatlıklar. Daha iyi güçlü kadrolarla çıkmamız gerektiğini düşüyorum. Yine de oyuncular elinden geleni yapmaya çalıştılar. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.











