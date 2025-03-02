Trendyol Süper Lig 26. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.





Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada En-Nesyri kaydetti.





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle Antalyaspor maçını tribünden takip etti.





Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada kazanarak puanını 61'e yükseltti ve zirveyle arasındaki farkı 4'e indirdi. Antalyaspor ise 30 puanla 12. sırada kaldı.





Akdeniz ekibi önümüzdeki hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Bir sonraki haftayı bay geçecek olan Fenerbahçe, hafta içinde Kadıköy’de Avrupa Ligi maçında Rangers ile karşılaşacak.





Maçtan önemli dakikalar:

9' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mert Müldür, altıpas içinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-0.

26' Edin Dzeko, Çağlar Söyüncü, Dusan Tadic arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Dusan Tadic, altıpas önünden gelişine yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı Kenan Piric'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-0.

30' Kostic'in ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Kenan Piric topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Youssef En-Nesyri, yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu Kenan Piric'in solundan ağlarla buluşturmayı başardı: 3-0.

İKİNCİ YARI

56' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Youssef En-Nesyri'nin kafa vuruşunda Kenan Piric topu uzaklaştırmayı başardı.

69' Talisca'nın hızla ilerleyerek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Kenan Piric gole izin vermedi.

82' Dusan Tadic'in ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.





FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖZETİ

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Maçtan notlar:

Mourinho tribünde, Salvatore Foti takımın başında

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamadı. Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekmişti. Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho'nun yerine takımın başında teknik sorumlu Salvatore Foti yer aldı.

Emre Belözoğlu'na çiçek takdim edildi

Mücadele öncesinde Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na çiçek takdim etti. Daha sonra sarı-lacivertli taraftarlar, 44 yaşındaki teknik adama destek tezahüratında bulundu. Belözoğlu, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasını giyerken; sarı-lacivertli ekipte sportif direktörlük ve teknik direktörlük de yapmıştı.

Kadıköy'de üst üste 9. galibiyet

Sarı-lacivertliler, bu sezon sahasındaki aldığı tek puan kaybını Galatasaray karşısında yaşadı ve daha sonra 9 maçta 27 puan topladı. Fenerbahçe bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Hatayspor, Göztepe, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Antalyaspor'u yenmeyi başardı. Sarı-lacivertliler iç sahada 12 maçta 11. galibiyetini alırken, rakip filelere 31 gol attı, kalesinde 11 gol gördü. Kanarya, evinde en uzun seriyi (10 maç) 2011-2012 sezonunda Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı.





En-Nesyri, 26. golüne ulaştı

Son haftalarda attığı gollerle performansı yükselen Youssef En-Nesyri, Akdeniz ekibine karşı da gol sevinci yaşadı. Geçtiğimiz hafta derbide sessiz kalan En-Nesyri, bugünkü golüyle birlikte ligde 16. golünü kaydetti. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 16'sı ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada forma giyen En-Nesyri'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 golü bulunuyor. Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

Ligde 11 maçta kalesini gole kapattı

Kaleci Dominik Livakovic'in sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat, üst üste 2 kez olmak üzere son 4 haftanın 3'ünde kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bu sezon ise toplam 11. kez kalesinde gol görmedi. Kanarya, gol yemediği maçların 10'unda galibiyet elde etti.





Dusan Tadic'ten ligde 19 gollük katkı

Tadic, mücadelenin 26. dakikasında fileleri havalandırarak bu sezon 9. golüne imza attı. Tecrübeli oyuncunun ligde 10 da asisti bulunuyor. Fenerbahçe'nin ligde attığı 19 golde Dusan Tadic'in imzası bulunuyor. Deneyimli futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon tüm maçlarda sahada yer alırken, UEFA Avrupa Ligi'nde 10, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 maçta görev aldı.





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