Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve maç fazlasıyla puan farkını 7'e yükseltti. Sarı-kırmızılıların gollerini 12 ile 71. dakikada Victor Osimhen (2) ve 69. dakikada Sanchez attı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 52. dakikada Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic kaydetti. Karşılaşmanın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 26. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadele 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Karşılaşmada sarı-kırmızılıların gollerini 12 ile 71. dakikada Victor Osimhen (2) ve 69. dakikada Sanchez kaydetti.
Kasımpaşa'nın golleri ise 52. dakikada Ben Ouanes, 61. dakikada Brekalo ve 85. dakikada Hajradinovic attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 65 yaparak maç fazlasıyla puan farkını 7'e yükseltti. Kasımpaşa 32 puanla 10. sırada kaldı.
Sarı-kırmızılılar önümüzdeki hafta deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
12' Galatasaray öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, kaleci ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
24' Gelişen Kasımpaşa atağında Eren Elmalı'nın ters vuruşunda top sol kanattaki Brekalo'nun önünde kaldı. Oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
26' Gökhan Gül'ün pasıyla savunma arkasına sarkan Fall'ın ceza sahası sağ çaprazında yerden çektiği şutu Muslera kurtardı.
28' Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Sallai'nin kale önüne çevirdiği topa boş pozisyonda kayarak dokunan Abdülkerim Bardakcı'nın şutunda kaleci Gianniotis son anda meşin yuvarlağı çıkardı.
32' Hajradinovic'in pasıyla ceza sahası dışı hafif sol çaprazda topla buluşan Winck'in plase vuruşunda kaleci Muslera köşeye giden meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
52' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Haris Hajradinovic'in ceza alanına gönderdiği ortasında, Kamil Piatkowski'in arka direkten kafayla indirdiği topa yükselen Mortadha Ben Ouanes, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Fernando Muslera'nın sağından ağlarla buluşturmayı başardı: 1-1.
61' Gökhan Gül'ün pasıyla topla buluşan Josip Brekalo'nun, rakiplerini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan meşin yuvarlak Fernando Muslera'nın solundan köşede ağlarla buluşturdu: 2-1.
69' Gabriel Sara'nın ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Davinson Sanchez, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Andreas Gianniotis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-2.
71' Muslera'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasta savunmadan seken topu önünde bulan Victor Osimhen, ceza alanın girmeden yaptığı vuruşla topu kalesini terk eden Andreas Gianniotis'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı: 2-3.
85' Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Haris Hajradinovic, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fernando Muslera'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı: 3-3.
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ SONUCU
KASIMPAŞA - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle saha kenarında takımının başında yer alamadı. Ligin 25. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) 1 maç ceza verdiği tecrübeli teknik adam, soyunma odası ve yedek kulübesine giremedi. Sarı-kırmızılı ekibi Kasımpaşa müsabakasında saha kenarından Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu yönetti. Cezasını Kasımpaşa maçında çeken Okan Buruk, 27. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında takımın başına dönecek.
Kasımpaşa Kulübü, konuk ettikleri Galatasaray'a çiçek verdi. Lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili Orhan Yüksel, protokol tribününde sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk'e çiçek takdim etti.