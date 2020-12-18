Süper Lig tarihinde bir ilk: İki takım yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı
Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Karagümrük'e konuk oldu. Mücadelenin başında lig tarihinde bir ilk yaşandı ve futbolcular yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı. Bunun sebebi Kulüpler Birliği'nin almış olduğu protesto kararı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray'ın Karagümrükspor'a konuk olduğu Süper Lig maçında iki takım futbolcuları yayıncı kuruluşu protesto etmek için yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı.
Kulüpler Birliği bugün yayınladığı açıklamayla yayıncı kuruluşun ödemeleri aksattığını ve futbol takımlarını zor durumda bıraktığını iddia etmişti. Bu sebeple takımlar 13. hafta maçlarının başlama vuruşundan itibaren 1 dakika boyunca hareketsiz kalıp mevcut duruma tepkilerini dile getirecek.
TFF ve yayıncı kuruluş arasında ne yaşandı?
Yapılan anlaşma üzerinden defalarca indirim talep eden ve son anlaşmanın ardından yine ödemeleri aksatan yayıncı kuruluş, Süper Lig kulüpleri tarafından protesto edilecek❗ pic.twitter.com/xz0191bnZO
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