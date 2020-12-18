Süper Lig tarihinde bir ilk: İki takım yayıncı kuruluşu protesto etmek için hareketsiz kaldı

Galatasaray'ın Karagümrükspor'a konuk olduğu Süper Lig maçında iki takım futbolcuları yayıncı kuruluşu protesto etmek için yaklaşık 1 dakika hareketsiz kaldı.

Kulüpler Birliği bugün yayınladığı açıklamayla yayıncı kuruluşun ödemeleri aksattığını ve futbol takımlarını zor durumda bıraktığını iddia etmişti. Bu sebeple takımlar 13. hafta maçlarının başlama vuruşundan itibaren 1 dakika boyunca hareketsiz kalıp mevcut duruma tepkilerini dile getirecek.

Tarihi karar: Kulüpler Birliği'nden yayıncı kuruluşa protesto Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ile 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği'nin aldığı ortak karar doğrultusunda takımlar, ödemelerin gecikmesi gerekçesiyle maçların ilk 60 saniyesinde mücadele etmeyecek ve yayıncı kuruluşu protesto edecek.Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Türk futbolunun en temel paydaşı konumundaki Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve 1'inci Lig Futbol Kulüpleri Birliği Derneği olarak, yayıncı kuruluşun yapması gereken ödemelerde uzun zamandır aksaklıklarla ve ciddi sorunlarla karşılaşmaktayız. Yaşanan sıkıntılı süreçte gelirlerimizden önemli derecede indirim yapmamıza, bütün gayretlerimize ve anlayışımıza, TFF'nin yayıncı kuruluşla yaptığı tüm görüşmelere, temaslara, istişarelere ve üstelik de taraflar arasında uzlaşı sağlanmasına rağmen yayıncı kuruluşun yükümlülüklerini yerine getirmemesi her geçen gün biz kulüpleri endişeye ve batağa sürüklemektedir. Bu kapsamda Süper Lig kulüpleri ve 1'inci Lig kulüpleri olarak Süper Lig'in 13'üncü haftasında ve TFF 1'inci Lig'in 15'inci haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaktır. Uzun yıllardır iş ortağımız olan Digiturk beIN Media Group'un yukarıda belirtiğimiz maddi sorunlarimizı ivedilikle çözmesini bekliyoruz.Mevcut belirsiz durumun sona ermesi ve kulüplerimizin sözleşme koşulları gereği hak ettikleri şartların yerine getirilmesi için gerekirse hukuk çerçevesinde ve benzeri bu tarzda aksiyonların alınacağından kimsenin süphesi olmasın."KAMUOYUNA DUYURU | pic.twitter.com/hCOTZUcuuH— Kulüpler Birliği (@kulupler) December 18, 2020 TFF ve yayıncı kuruluş arasında neler yaşanmıştı;-BeIN Sports, ödemesi gereken miktarda yapılan indirime rağmen ikinci kez fiyatın düşürülmesini talep etti. -TFF ile yayıncı kuruluş pazarlıkların ardından 2 milyar 650 milyon TL rakamında anlaşmaya vardı. -Yapılan anlaşma kapsamında Spor Toto’nun da 300 milyon TL destek sağlayacağı belirtildi. -Kulüplere toplam 420 milyon TL dağıtıldı ancak anlaşmaya göre ödenmesi gereken tutar 800 milyon TL. -beIN Sports’ın sözünde durmaması ve aksayan ödemeler sonucunda 1 dakikalık protesto kararı alındı.Digitürk'ten yapılan açıklamanın tam metni👇 pic.twitter.com/S4f1S5q3xz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 18, 2020

TFF ve yayıncı kuruluş arasında ne yaşandı?